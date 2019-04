Poruszające słowa Adamowicz. Mówi o córkach

Magdalena Adamowicz wraca niedługo do Gdańska. - Nie boję się - mówi w poruszającej rozmowie z "Faktem". Żona zamordowanego prezydenta Gdańska przyznała, że jej córki bardzo tęsknią za ojcem i ta tęsknota może się nasilić po powrocie.

- Muszę przyznać, że wyjazd i przebywanie daleko od domu bardzo nam pomogły w przeżywaniu naszej żałoby. Byłyśmy tutaj anonimowe. Same - powiedziała Magdalena Adamowicz w rozmowie z dziennikarką "Faktu".

Wdowa po Pawle Adamowiczu wyznaje, że powrót do Gdańska może być dla niej i córek bardzo trudny, ale nie boi się. Tęskni za miastem, rodziną i przyjaciółmi.

O Stefanie W. który zabił jej męża nie myśli. - Nie nazwałam go nigdy zabójcą ani mordercą. Ubolewam nad tym, że był tak przesiąknięty nienawiścią, że zrobił to, co zrobił - powiedziała Adamowicz.