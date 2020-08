Portugalia. Prezydent bohaterem. Skoczył do wody na ratunek

Portugalia. W sobotę obok plaży Alvor w Algarve doszło do niecodziennego zdarzenia. Płynące z sąsiedniej plaży kajakiem dwie kobiety nie mogły dobić do brzegu. W pewnym momencie wpadły do wody.

Z uwagi na silny prąd nie były w stanie dopłynąć samodzielnie do brzegu. Wtedy na ratunek ruszył wypoczywający na plaży mężczyzna. Był to nikt inny jak 72-letni prezydent Portugalii, Marcelo Rebelo de Sousa. Ani przez chwilę się nie zawahał. Od razu skoczył do wody, by pomóc potrzebującym pomocy.