Portugalia: Blok Lewicy chce legalizacji instytucji surogatki

Portugalski Blok Lewicy (BE) wprowadził do parlamentu nowy projekt ustawy legalizującej instytucję surogatki, czyli kobiety zgadzającej się urodzić dziecko, których rodzicami będą inne osoby. Nowy projekt powinien zostać poddany pod głosowanie najpóźniej do stycznia – podaje KAI.

Fot: @EsquerdaNet

Nowy dokument daje surogatce możliwość rezygnacji z umowy z małżeństwem zlecającym jej usługę tzw. wynajmu brzucha i pozwala pozostać jej z urodzonym przez siebie dzieckiem. Surogatka miałaby na podjęcie takiej decyzji 20 dni od dnia przyjścia na świat dziecka - poinformował deputowany Bloku Lewicy, Moises Ferreira, cytowany przez KAI.

Choć w 230-osobowym parlamencie Portugalii Blok Lewicy ma zaledwie 19 mandatów, to w związku z popieraniem mniejszościowego rządu socjalistów Antonio Costy, jest ważnym ugrupowaniem w tej kadencji.

Kolejna próba zalegalizowania surogatek w Portugalii

To nie pierwsza próba zalegalizowania surogatek w Portugalii przez BE. W kwietniu br. portugalski Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną obowiązującą od ub.r. ustawę o tzw. macierzyństwie zastępczym. Sędziowie stwierdzili, że kilka zapisów zawartych w regulacji jest sprzecznych z ustawą zasadniczą.

Trybunał wskazał m.in. na niewystarczające regulacje w ustawie dotyczące zawieranych umów między małżeństwem a tzw. matką zastępczą, dotyczącą braku określenia w przepisach, czy dziecko urodzone dzięki surogatce w przyszłości będzie miało prawo do poznania jej personaliów. Dodatkowo sędziowie zakwestionowali zapisy ustawy dotyczące sytuacji, w której surogatka lub małżeństwo korzystające z jej usług wycofa się z umowy w trakcie ciąży – informuje KAI.