"Porcja DobreGo!". Żabka ma pomysł, jak jeść zdrowo, nawet gdy nie umiemy gotować

Szeroka dostępność jest jednym z atutów tego programu. Produkty z oznaczeniem "Porcja DobreGO!" można znaleźć w ponad 9700 sklepów Żabka w całej Polsce. Jednak to, czy konkretny produkt znajdzie się w ofercie danej Żabki, uzależnione jest głównie od wielkości i zaopatrzenia sklepu. W założenia programu "Porcja DobreGO!" wpisuje się już niemal 150 produktów marek własnych – są wśród nich np. kanapki Tomcio Paluch, sałatki Dobra Karma, soki Foodini oraz dania gotowe Szamamm. To, co łączy te produkty, to wspomniane oznaczenie Nutri-Score A i B.