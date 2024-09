Porażka partii Scholza. Podano exit polle z wyborów w Turyngii

Porażka Lewicy

Po historycznym sukcesie w 2019 roku partia Lewica premiera Bodo Ramelowa doznała porażki. Wstępne prognozy mówią o ok. 12 proc. Pięć lat temu było to jeszcze 31 proc. Ramelow współrządzi Turyngią od 2014 roku, ostatnio z SPD i Zielonymi w mniejszościowym rządzie. Praca jego rządu jest coraz bardziej krytykowana przez wyborców. I choć 68-letni Ramelow jest nadal zdecydowanie najpopularniejszym politykiem w Turyngii, nie był w stanie zapobiec spadkowi notowań swojej partii. Fakt, że partia nie straciła na znaczeniu, jak miało to miejsce w Saksonii, był prawdopodobnie wyłącznie zasługą Ramelowa.