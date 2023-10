"Porażka dla Putina". Flota Czarnomorska wycofana z Sewastopola

Zdaniem "WSJ", ta decyzja ma symboliczne znaczenie i jest niezwykłą porażką dla Władimira Putina. Jest to bezpośredni efekt serii ukraińskich uderzeń, które doprowadziły do zniszczenia dwóch rosyjskich okrętów oraz kwatery głównej Floty Czarnomorskiej. Dziennik przytacza słowa brytyjskiego wiceministra obrony, Jamesa Heappeya, który podczas konferencji Warsaw Security Forum określił przeniesienie okrętów jako "funkcjonalną porażkę" rosyjskiej floty. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, iż Rosjanie nie będą w stanie kontynuować wystrzeliwania rakiet z Morza Czarnego.