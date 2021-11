Poprosili o odholowanie busa. "Kurierzy" coraz bardziej zuchwali

Do jednej z firm zajmujących się holowaniem pojazdów wpłynęło z pozoru normalne zlecenie. Zleceniodawca chciał odholować swojego busa z Dubin (woj. podlaskie) na Mazowsze. Jednak to, co pracownicy odkryli we wnętrzu pojazdu, ich zszokowało. Na miejsce została wezwana policja.