Poparcie dla PiS nie chce spadać. Fenomen partii Kaczyńskiego

Unieważnienie opinii publicznej

Kiedy niedawno w Austrii skierowano zarzuty wobec premiera Sebastiana Kurza, społeczna krytyka była tak duża, że Kurz nie miał wątpliwości, by podać się do dymisji. Jego przewiny, czyli manipulowanie sondażami za rządowe pieniądze, wydają się niczym wobec zawłaszczenia w Polsce telewizji publicznej i wspierania budżetowymi miliardami propagandy partii rządzącej. Ale tam jest normalna prokuratura i normalna opinia publiczna. W Polsce taka afera, i wiele innych, nie robi większego wrażenia, ponieważ nie istnieje kategoria "oburzenia opinii publicznej", podobnie jak wspólne rozumienie wstydu i "obciachu". Są bowiem co najmniej dwie rozłączne opinie publiczne, pisowska i opozycyjna, które się nawzajem unieważniają. W efekcie nie ma żadnej. To, co w opinii opozycji i jej elektoratu jest podłe, niehonorowe, niedopuszczalne i skandaliczne, w oczach drugiej strony jawi się jako godne, patriotyczne i konieczne. To rozdwojenie moralne sprzyja PiS, bo za tą opcją stoi bardziej zwarte środowisko, z mniejszymi wątpliwościami, bez symetryzowania. Po stronie opozycyjnej zaś jest wiele niuansów, wewnętrznych sporów i złośliwości. Rządząca prawica nie podlega tak niszczącej walce, jak ta trwająca na opozycji: między lewicą a liberałami. Są głosy, że Kaczyński też ma przecież swoje problemy, np. ze Zbigniewem Ziobrą, ale to fikcja. Kaczyński konsumuje to, co sam sobie sprokurował, decydując się na wzięcie na pokład Solidarnej Polski. Broni "reformy sądownictwa", na którą pozwolił Ziobrze, bo sam myśli tak samo, i sam dorabiał do tego hasła suwerenności państwa. Pisowska bańka opinii publicznej jest w istocie bardzo szczelna, ta druga zaś dziurawa jak sito. Pozwala to na demonstrowanie przez opozycję przewagi na zasadzie: my jesteśmy lepsi, bardziej zróżnicowani, to my reprezentujemy liberalną demokrację, a oni to wschodnia barbaria i satrapia. Ale dla procesu zdobywania władzy to nie ma znaczenia.