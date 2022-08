Ponura perspektywa dla Ukrainy. "Muszą wymrzeć trzy pokolenia Rosjan"

- Pocisk to nie jest coś skomplikowanego technologicznie. To kawałek żelaza i prochu. A Rosjanie posiadają huty i 38 tysięcy maszyn do obróbki metalu. Proch strzelniczy to celuloza, celuloza to drewno. Rosja jest na pierwszym miejscu na świecie pod względem rezerw tego surowca. Dlatego nie jest mądrze rzucać naszego bezcennego żołnierza na bezpośrednie zwarcie z bagnetami wroga - tłumaczył Czernyk.