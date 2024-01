Ponad setka nominacji. Tusk pobił rekord Morawieckiego

Okazuje się jednak, że to nie koniec puchnięcia rządu. Jak zapowiedział wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko na antenie Radia Plus, w najbliższym czasie ma zostać powołanych co najmniej dwóch nowych wiceministrów. Wiceministrem sportu ma zostać Bartosz Szmajchel, a wiceministrem ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk.