Przyszedł do TVP Info ze zdjęciem Tuska. Tarczyński "ostrzegał" władzę

- Nie chodzi o zmiany prawne, bo to, co Tusk chce zrobić, jest zamachem, którego nie można zrobić bez pogwałcenia prawa - komentował Dominik Tarczyński. - Chcę państwu pokazać, czego chce Tusk. Tusk chce mieć dyktat medialny, który przykryje to, co zrobił chociażby w Unii Europejskiej - mówił pokazując zdjęcie premiera Donalda Tuska z doklejonymi mikrofonami TVN. Polityk PiS twierdził, że obecny rząd nie przetrwa jednej kadencji.