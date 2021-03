Pomorskie. Strażacy znaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny

Wezwanie do pożaru domu jednorodzinnego w miejscowości Mosty dotarło do straży pożarnej w czwartek około godziny 21.00. Do akcji gaszenia budynku skierowane zostały trzy zastępy straży pożarnej. Po wejściu do środka strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. Służbom udało się uratować życie drugiego mężczyzny znajdującego się w domu. 86-latek bez uszczerbku na zdrowiu został ewakuowany z wnętrza domu.