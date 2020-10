Pomorskie. CBŚP zlikwidowało agencje towarzyskie. Gang sutenerów rozbity

W działania mające na celu likwidację agencji towarzyskich zaangażowanych było blisko 130 policjantów. W Gdańsku, Słupsku oraz Szczecinie zatrzymano pięcioro podejrzanych, w wieku od 24 do 45 lat. Podejrzanymi o kierowanie grupą przestępczą są 32-letnia Judyta H. oraz 45-letni Piotr N. Mężczyzna wchodził wcześniej w konflikt z prawem, za co m.in. odbywał wieloletnią karę pozbawienia wolności.

CBŚP rozbiło grupę przestępczą. 130 policjantów w akcji

Podczas przeszukania agencji, mieszkań oraz różnych obiektów użytkowanych przez podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli różne rzeczy. Wśród nich były: amunicja do broni ostrej, atrapa broni palnej, maski, kominiarki oraz niebezpieczne narzędzia w postaci maczety, pałki teleskopowej, kija bejsbolowego czy noży. Zabezpieczono również kilkanaście telefonów komórkowych, zapiski i dokumenty rozliczeniowe oraz gotówkę. Na poczet przyszłych kar przejęto blisko 150 tys. zł.

Cztery zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowane grupie przestępczej. Zarzuty jej kierowania usłyszeli Judyta H. oraz Piotr N., za co grozi im 10 lat więzienia. Trzech zatrzymanych decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Możliwe są kolejne zatrzymania.