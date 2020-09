Pomorskie. Alert RCB. Chodzi o zakaz zbliżania się do plaży

RCB alert skierowało do osób przebywających w Gdańsku i w powiecie nowodworskim (woj. pomorskie). "Jutro (14.09) i we wtorek (15.09) neutralizacja min morskich. Od 8.00 do 15.00 na odcinku Gdańsk Brzeźno – Mikoszewo będzie obowiązywał zakaz zbliżania się do plaży" - czytamy w komunikacie. Powodem jest usuwanie niebezpiecznych min, które znajdują się na dnie Wisły Śmiałej nieopodal jej ujścia do Zatoki Gdańskiej.