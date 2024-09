Pomoc powodzianom wciąż potrzebna. "Niestety, dostajemy sygnały"

Fundacja zapewnia m.in. agregaty prądotwórcze, osuszacze, powerbanki, myjki, łopaty, rękawice, miotły, oleje do agregatu, taczki, szpadle. - Wszystko, co na tym etapie jest potrzebne, a naszą pomoc, która dociera do mieszkańców poszkodowanych miejscowości, kierujemy do konkretnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - podkreśla członkini zarządu Fundacji.