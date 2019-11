Pomnik Jana III Sobieskiego odwiedził Kraków. Do Wiednia wpuścić go nie chcą

Przyjechał na lawecie w otoczeniu husarii. Król jest w drodze, odkąd nie wpuszczono go do Wiednia. Członkowie komitetu budowy pomnika Jana III Sobieskiego mają nadzieję, że stanie właśnie tam. Tymczasowo jednak odwiedził Kraków.

Pomnik Jana III Sobieskiego będzie można oglądać przez kilka dni. Stanął przed bazyliką Franciszkanów. Nie zostanie tam jednak na długo. Władze miasta mówią, że mogą to być co najwyżej dwa tygodnie. Potem jego miejsce zajmie zbudowana przez Franciszkanów szopka.

Pomnik na Wiedeń

- To tylko taki symboliczny wjazd króla do Krakowa. Miał stać w Wiedniu, ale chcemy go najpierw pokazać w Krakowie. Przy okazji innych rocznic związanych z królem Janem III Sobieskim, a także bitwą pod Wiedniem będziemy wozić nasz pomnik - mówił w "GW" Piotr Zapart z komitetu budowy pomnika Jana III Sobieskiego.