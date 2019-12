WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Artykuł sponsorowany szwecja 1 godzinę temu Polskie marki podbijają Skandynawię IKEA, H&M, Jula – tych skandynawskich marek nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat cieszą się dużym zainteresowaniem Polaków, a ich produkty goszczą w wielu domach nad Wisłą. Niedawny sukces rodzinnej firmy odzieżowej LPP S.A. w Helsinkach pokazuje, że zaczyna to działać w obie strony – polskie przedsiębiorstwa też mają powodzenie w Szwecji czy Finlandii. Debiut z przytupem Uruchomienie sklepów w Helsinkach to dla LPP jednocześnie otwarcie się na 25. już rynek zagraniczny. Właściciel brandów takich jak Reserved czy House działa m.in. w Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech, na Ukrainie i w Czechach, a w drugim kwartale 2019 roku jego sprzedaż zagraniczna po raz pierwszy w historii funkcjonowania była większa od przychodów krajowych. Ekspansja na północ Europy to część przemyślanej strategii producenta oraz szansa na zwiększenie rozpoznawalności firmy w tej części Starego Kontynentu. Skandynawia to bardzo hermetyczny rynek, ale https://www.lppsa.com/o-nas/lpp-to-polska-firma-odziezowa udało się wprowadzić na niego od razu wszystkie swoje marki – Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp i House, które zaliczyły debiut w nowo budowanym centrum Mall of Tripla. Mall of Tripla to jedna z najnowocześniejszych galerii handlowych w Finlandii. Znajduje się w niej aż 250 punktów sprzedażowych. Dużym atutem wybranego przez polską firmę odzieżową miejsca jest lokalizacja – centrum mieści się bardzo blisko ważnych fińskich atrakcji np. Stadionu Olimpijskiego czy parku rozrywki Linnanmäki. Nowy punkt ma więc szansę stać się popularny nie tylko u mieszkańców Helsinek, ale również wśród turystów. Jest również dobrze skomunikowany z oddalonym od centrum o ok. 20 km lotniskiem. Dla Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp czy House to sposób na dotarcie do Finów oraz zwiedzających ten kraj turystów. Wybrane przez LPP centrum wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju polskiej firmy odzieżowej (For People For Our Planet). W przestrzeni handlowej znajdują się tereny zielone (m.in. zielenią pokryto 1/3 dachu galerii), nie brakuje też systemu zbierania wody deszczowej oraz tysięcy miejsc dla rowerów. To pierwsze sklepy LPP na północy Europy, ale marka konsekwentnie realizuje strategię globalnego rozwoju. Tylko w 2019 roku otworzyła swoje sklepy m.in. we wspomnianej już Finlandii oraz w Bośni i Hercegowinie. W 2021 roku firma planuje pojawić się w kolejnym kraju – tym razem Europy Południowo-Wschodniej – w Macedonii Północnej. Polskie autobusy na szwedzkich ulicach Od kilku lat w Skandynawii, a konkretnie w Szwecji, bardzo dobrze radzi sobie firma Solaris, specjalizująca się w produkcji autobusów. Początki nie były łatwe – związek zawodowy szwedzkich kierowców krytykował polskie pojazdy, a w jednej z gmin nawet je wycofano. Dziś autobusy jeżdżą po największych miastach takich jak Goeteborg czy Lund, a marka co jakiś czas wygrywa przetargi, oferując m.in. pojazdy hybrydowe. We wrześniu pojawiła się informacja, że Solaris podpisał umowę z przewoźnikiem Vy Buss AB na dostarczenie 50 bezemisyjnych i niskoemisyjnych autobusów: 8 elektrycznych i 42 z napędem gazowym. Zamówione pojazdy będą jeździły po Gävle i Hässleholm, część z nich zostanie oddana do użytku w połowie 2020 roku (te z napędem gazowym). Zamówiona partia autobusów elektrycznych pojawi się w szwedzkich miastach w 2022 roku. Polska firma, którą we wrześniu 2018 roku przejęła hiszpańska grupa CAF, działa w kraju ze stolicą w Sztokholmie od 2003 roku. Od tego czasu na potrzeby szwedzkich pasażerów dostarczyła już ponad 600 autobusów. W 2017 roku nagrodzono ją nagrodą Mercuriusa za sukcesy na tym rynku. Najlepsze podłogi w Szwecji Podobne wyróżnienie otrzymała również marka Barlinek S.A., która w tym kraju funkcjonuje już od końca lat 90. Specjalizująca się w produkcji podłóg drewnianych firma nie miała łatwo. Ten rynek charakteryzuje się ogromną konkurencyjnością, zwłaszcza ze strony lokalnych przedsiębiorstw, które cieszą się dużym zaufaniem wśród Szwedów. Polskiej firmie udało się jednak odnieść sukces – nie tylko zwiększyła rozpoznawalność, ale również zyskała uznanie specjalistów. Wytwarzana przez Barlinek S.A. deska wygrała konkurs na najlepszą podłogę drewnianą – test przeprowadził Szwedzki Instytut Techniczny. Obecnie do Skandynawii trafia aż 20% produkcji firmy, co świadczy o tym, że produkty cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów z tej części Europy.