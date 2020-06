Polskie Malediwy niebezpieczne dla zdrowia. Elektrownia apeluje, by nie wchodzić do wody

Polskie Malediwy. Zbiornik w Gajówce niebezpieczny dla zdrowia

Zbiornik osadowy popiołów z Elektrowni Adamów we wsi Gajówka (wielkopolskie) przyciąga rzesze turystów. Dzieje się tak, odkąd autorzy blogów podróżniczych ochrzcili je "polskimi Malediwami". Nie da się ukryć, miejsce jest piękne. Biały piasek i "krystalicznie czysta woda" zachęcają do tego, by korzystać z uroków tego miejsca. Jednak wejście do wody niesie za sobą poważne zagrożenie.