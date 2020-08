Polskie Malediwy. Dwóch mężczyzn złamało zakaz wejścia. Utknęli w szlamie

Polskie Malediwy. Piękne, ale niebezpieczne

Polskie Malediwy - Osadnik Gajówka. To właśnie tam lazurowy kolor jeziora przyciąga co roku wielu turystów. I o ile widoki są piękne, to jednak miejsce jest bardzo niebezpieczne. Przekonało się o tym dwóch mężczyzn, którzy złamali zakaz wejścia na brzeg jeziora. Weszli na grząski grunt i utknęli w nim na dobre. Nie potrafili wyjść na bezpieczny teren i konieczne było wezwanie straży pożarnej.