Polskie kolędy na wigilię i święta Bożego Narodzenia 2018: teksty najpiękniejszych kolęd

Polskie kolędy na wigilię i Święta Bożego Narodzenia 2018: przygotowaliśmy teksty najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, które śpiewa się w święta i podczas wigilii.

Polskie kolędy na święta Bożego Narodzenia

Polskie kolędy i pastorałki stanowią nieodzowny element naszej kultury, a ich teksty kształtowały się najczęściej przez wiele lat. Wprowadzane zmiany dotyczyły zwykle pojedynczych tekstów, choć czasem modyfikowano również całe zwrotki. Kolędy, które śpiewamy obecnie przyjmowały się w większości w połowie XIX. Chociaż autorzy ich tekstów oraz melodii zazwyczaj są w dużej mierze nieznani, utwory przetrwały do dziś i nadal są śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia . Poniżej zebraliśmy najbardziej znane i lubiane z nich.

Polskie kolędy i pastorałki – teksty najpiękniejszych kolęd

W nędznej szopie urodzony,

Żłób mu za kolebkę dano?

Cóż jest, czem był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami,