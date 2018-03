Polski zespół skończył rozmowy w Izraelu. Pomysł na nową instytucję

Polska delegacja wyruszyła do Jerozolimy, by spotkać się z izraelskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Rozmowy trwały cztery godziny podczas których pojawił się pomysł, by powołać wspólną, międzynarodową instytucję.

Wildstein o wizycie polskiej delegacji

Podczas spotkania obecny był polski wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, a wraz z nim między innymi: Bronisław Wildstein, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Grzegorz Berendt i przedstawiciele IPN.

Po stronie izraelskiej rozmowy prowadził Yuval Rotem, minister spraw zagranicznych. Celem spotkania było rozwiązanie kryzysu, który w ostatnich tygodniach narósł wokół nowelizacji ustawy o IPN.

Bronisław Wildstein ocenił, że rozmowy przebiegły w dobrej atmosferze. Jego zdaniem pokazuje to rzeczywistą możliwość porozumienia pomiędzy stronami. jak wynika z relacji Wildsteina, izraelscy politycy pytali, dlaczego teraz wprowadzana jest ustawa o IPN. Według członka rządowego zespołu, w ostatnim czasie oskarżenia Polski o uczestnictwo w Holocauście coraz bardziej narastają, a narodowość "nazistów" się rozpływa.

To jednak nie wszystko. Bronisław Wildstein zdradził, że pojawił się pomysł powstania instytucji, której zadaniem byłoby ułatwienie kontaktów historyków z obu krajów czy wymianę młodzieży. Tym samym wspólne badania wyeliminowałyby wzajemne oskarżenia o stronniczość.

- Problemem nadal jest też to, że obecnie mieszkańcy Izraela nie za dobrze wiedzą, co naprawdę działo się w Polsce w czasie II wojny Światowej - stwierdził Wildstein.

Z kolei strona izraelska o samym spotkaniu mówi z dystansem i na razie nie chce go komentować. - W tym momencie nie mamy nic do powiedzenia o samej dyskusji - mówił RMF FM rzecznik izraelskiego MSZ Emmanuel Nahshon.

Spór wokół ustawy

Przypomnijmy, że w sobotę pojawiła się informacja o ewentualnej wizycie polskiej delegacji w Jerozolimie. O takich planach jako pierwsza informowała Wirtualna Polska. Jak udało nam się dowiedzieć, słowa Zbigniewa Ziobry, które padły w wywiadzie dla PAP, zostały docenione w Izraelu. Minister w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślał, że "świadkowie historii" nie będą karani za negatywne słowa o Polakach.

Źródła WP w Jerozolimie poinformowały, że rząd oraz organizacje żydowskie są zadowolone z wypowiedzi Ziobry o sposobie interpretacji nowego prawa oraz zapowiedzi "werdyktu" Trybunału Konstytucyjnego

- Ustawa chroni przed fałszywymi zarzutami o niemieckie zbrodnie polski naród jako całość i polskie państwo, ale już nie pojedyncze osoby czy nawet grupy Polaków, którzy w czasie wojny zachowywali się niegodziwie - stwierdził Zbigniew Ziobro.

To jednak nie wszystko. Zarówno dziennik "Jerusalem Post", jak i portal Haaretz informowały w weekend o tym, że "polskie ministerstwo zamraża ustawę o IPN". Powołują się na stanowisko izraelskiego MSZ. Resort przekonuje, że polski rząd "odracza wdrażanie kontrowersyjnego nowego prawa o Holokauście".