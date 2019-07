Polski uczeń pobił się z ukraińskim kolegą. Poszło o Banderę

Maciek, uczeń jednej z toruńskich szkół, zwrócił uwagę uczącemu się w niej ukraińskiemu koledze, by nie gloryfikował Stepana Bandery. Jak podaje wPolityce.pl między chłopcami doszło do bójki, którą sprowokował młody Ukrainiec. Teraz Maćkowi oraz jego rodzicom grożą poważne konsekwencje prawne.

O sprawie informowaliśmy we wtorek rano. Jak podała wówczas mec. Magdalena Majkowska z Instytutu Ordo Iuris, ukraiński uczeń zaczął wychwalać Stepana Banderę, przedstawiając go jako bohatera. Wówczas Maciek upomniał chłopca, by nie wychwalał człowieka, który odpowiada za śmierć ponad 100 tys. Polaków.