Polski szeryf komentuje zamieszki w USA. "Narracja o rasistowskim podłożu tej zbrodni jest błędna"

- Zginął niewinny człowiek i jest to niewątpliwa tragedia. Wszyscy normalni policjanci potępiają to, co się stało. Nie ma tu żadnego usprawiedliwienia. To nie tylko moja opinia, ale wielu normalnych, porządnych, ciężko pracujących gliniarzy - tak sprawę śmierci George'a Floyda komentuje Maciej Stebel, słynny polski szeryf w hrabstwie Douglas w Nevadzie.