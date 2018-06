Polski MSZ wyrolowany. Wietnamczycy przelecieli nad naszym niebem z porwaną osobą

Spektakularne porwanie, przemycenie ujętego człowieka przez granice kilku państw, finezyjne kłamstwa i intrygi. I udział władz kilku państw. Także Polski - tak artykuł o porwaniu Wietnamczyka Trinh Xuan Thanha przez służby specjalne tego kraju zapowiada onet.pl.



Mężczyzna został uprowadzony niemal rok temu w biały dzień w centrum Berlina. Trinh Xuan Thanh był najbardziej poszukiwanym przez wietnamski reżim dysydentem. Był dyrektorem naftowej spółki, pełnił wysokie funkcje w rządzie. Z kraju musiał uciec po tym, jak prasa opublikowała zdjęcie jego luksusowego auta. W brutalnej walce o władzę między miejscowymi konserwatystami i liberałami to wystarczyłoby do trafienia za kratki, a nawet wyroku śmierci. W Niemczech otrzymał azyl polityczny.

Tamtejsza policja wciąż go poszukuje. Pierwszy trop prowadzi do Pragi - już trzy dni po porwaniu kilku podejrzanych obywateli Wietnamu wynajmuje samochód w Pradze. Zapis GPS, wykazał, że auto jedzie do Bratysławy i zatrzymuje się przy rządowym hotelu Borik. Tam odbywały się akurat rozmowy między przedstawicielami rządu Słowacji i Wietnamu. Ci drudzy do Bratysławy mieli przyjechać z Wiednia, ale nagle zmienili plany. Podobnie jak podejrzane auto, przyjechali z Pragi.