Polski ksiądz oszukał darczyńców. Żył w luksusie za datki

Opłacał m.in. operacje plastyczne

Jak podaje "New York Post", według władz federalnych duchowny zebrał co najmniej 650 tys. dolarów od darczyńców. Zamiast do szpitali w Libanie, pieniądze trafiały na jego wystawny tryb życia w USA. Jeździł na wycieczki do Hamptons, a także opłacał sobie operacje plastyczne, w tym liposukcję.