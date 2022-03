Polski generał uderza w NATO. "Przykro to mówić"

Generał ocenił w rozmowie z "Faktem", że mimo ponoszenia licznych porażek, Rosjanie wciąż mają zdolność do rozpoczęcia nowej ofensywy. Zwłaszcza, że na Ukrainę są ściągane kolejne siły z głębi Rosji. Zdaniem Gocuła, jeśli te dodatkowe jednostki zostaną wysłane do walki, to będzie to oznaczało "narastanie brutalizacji i barbarzyństwa tej wojny".