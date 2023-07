Polska Wschodnia na lato

Każdy region to inny smak. Znajdziesz tutaj różne odmiany chłodnika, regionalne odmiany żurków, mazurskie zupy rybne czy królową świętokrzyskich zup – zalewajkę. Królem dań jest ziemniak w różnych formach. Podlasie to kiszka i babka ziemniaczana, Świętokrzyskie – zmiociorz i goły. Jak Warmia i Mazury, to plińce z pomoćką, a Podkarpacie to fuczki. I wszędobylskie kartacze z zasmażką. Myślisz egozotyka na talerzu? A przecież to polski ziemniak. Jeśli smakujesz dalej, czeka na Ciebie pierekaczewnik i zaguby, parowańce, lubelski cebularz, karmuszka, gomółka, przeróżne postaci pierogów i dzyndzałki. Na deser proziaki, marcinek, sękacz, piernik lubelski i strudel. Dla spragnionych kwas chlebowy i inne stanowiące lokalną tradycję (nie)winne przyjemności w postaci różnego rodzaju malinówek, miodów, win, likierów – często dostępnych wyłącznie we wschodniej Polsce.