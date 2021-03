Polska przeprowadzi szczepienia urzędników z NATO

"Jestem wdzięczny Polsce i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za gotowość do pomocy w procesie szczepień przeciwko COVID-19 w siedzibie głównej NATO. Solidarność i odporność leżą u podstaw NATO. Polska jest silnym krajem, który przyszedł z pomocą wielu sojusznikom i partnerom w naszej wspólnej walce przeciwko pandemii" - napisał Jens Stoltenberg na Twitterze, odnosząc się do deklaracji polskiego rządu, który wyraził chęć pomocy w zaszczepieniu pracowników NATO.

Mateusz Morawiecki o szczepieniach w NATO

Do sprawy szczepień w siedzibie głównej NATO odniósł się również premier Mateusz Morawiecki. "Zawsze byliśmy lojalnym i rzetelnym sojusznikiem NATO. I tak samo traktujemy inicjatywy Sojuszu związane z walką z pandemią, bo wierzymy, że tylko solidarne działanie z naszymi przyjaciółmi przyniesie światu szybki powrót do normalnego życia" - napisał premier na Instagramie.

Premier poinformował, że organizacja zaprosiła polskich medyków do udziału w procesie szczepień w jej siedzibie w Brukseli. "To ważna misja, bo NATO jest organizacją zapewniającą bezpieczeństwo dla ok. miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy" - czytamy we wpisie Morawieckiego. "Szybkim zapewnieniem odporności na wirusa kluczowym decydentom i pracownikom centrali Sojuszu zajmie się nasz Zespół Natychmiastowego Reagowania Medycznego" - dodał szef rządu.