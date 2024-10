Polska transformacja energetyczna – jaka i jak szybko?

Jak podkreślają organizatorzy, Kongres Energetyki Rozproszonej to nie tylko wydarzenie – to platforma do kreatywnego myślenia i działania. Współpraca może pomóc przełamać bariery, które stoją na drodze do efektywnej transformacji energetycznej. Dzięki wzajemnej inspiracji i dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami, możliwe jest wspólne działanie w kierunku świata, w którym energia jest nie tylko zasobem, ale również kluczem do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu.