Polska szczepionka na COVID-19. Naukowcy chcą rozpocząć testowanie

- Nasza szczepionka to szczepionka drugiej generacji, oparta na nieco starszej technologii - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Tomasz Ciach, biotechnolog z Politechniki Warszawskiej. Razem z zespołem zajmuje się on utworzeniem polskiej szczepionki na COVID-19 .

Prace nad polskim preparatem przeciwko COVID-19 ruszyły w kwietniu 2020 roku. Był to początek epidemii koronawirusa w Polsce. Aktualnie naukowcy przekazali, że są gotowani na to, aby rozpocząć testowanie na zwierzętach.

Polska szczepionka na COVID-19. Trwają zaawansowane prace

- Sam pierwszy etap to koszt kilku milionów euro. A są to trzy etapy. Do tego potrzebny jest już inwestor, najlepiej firma farmaceutyczna z wiedzą i zapleczem do produkcji szczepionek lub choć białek rekombinowanych - powiedział twórca polskiej szczepionki na COVID-19.