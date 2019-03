"Polska się zbroi. I wszyscy milczą". Łukaszenka o zagrożeniu z Zachodu

- Polska wyda na obronę 50 mld dol. I wszyscy milczą - powiedział Alaksandr Łukaszenka podczas "Wielkiej Rozmowy z Prezydentem". Zaatakował także polskie media i stwierdził, że to zachodni sąsiad jest większym zagrożeniem niż wschodni.

Skrytykował także polskie media o rozpalanie konfliktów. Ocenił, że z pewnością jest problem ze Wschodem, ale jeszcze większy z Zachodem . O atakach ze strony rosyjskim mediów powiedział, że robią to, "by nie stracić Białorusi".

Białoruski prezydent zapewnił, że nie ma mowy o włączeniu jego kraju do Rosji. Jednak jest za wprowadzeniem wspólnej waluty z Rosją. - Oczywiście, to będzie rubel, Nie będzie to rubel rosyjski ani białoruski. To będzie nasz wspólny rubel - powiedział, cytowany przez russia.ru. Łukaszenka mówił, że zawsze z Rosją będą sojusznikami, niezależnie jakby się nie kłócili.