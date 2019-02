Białoruś i Arabia Saudyjska nałożyły embargo na polską wołowinę. Ma to związek nie tylko z nielegalnym ubojem

Białoruś i Arabia Saudyjska nałożyły embargo na polską wołowinę. Decyzja ta jest pokłosiem afery związanej z nielegalnym ubojem bydła w Polsce. Na decyzję Białorusi wpływ mogła mieć również choroba szalonych krów wykryta na terenie Polski.

O tym, że Białoruś i Arabia Saudyjska nałożyły embargo na polską wołowinę poinformowała RMF24. Zakaz wwożenia do tych krajów mięsa pochodzącego z polskich krów ma z pewnością związek z aferą, która ujrzała światło dzienne kilka tygodni temu. Reportaż TVN24 ujawnił informacje dotyczące nielegalnego uboju krów w Ostrowi Mazowieckiej. Pod osłoną nocy dochodziło tam do uboju chorego bydła. Zdarzało się, że krowy padały jeszcze w drodze do ubojni, a mimo to mięso z nich trafiało na sklepowe półki w 14 krajach Europy.