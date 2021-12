Polska próbowała ominąć zakaz dotyczący Pegasusa?

Co więcej, po tych doniesieniach technologiczny gigant Apple pozwał twórców Pegasusa za włamywanie się na produkowane przez niego urządzenia. Do użytkowników iphonów które zostały zhakowane rozesłane zostały informacje, że są szpiegowani. W Polsce taka wiadomość trafiła do prokurator Ewy Wrzosek ze stowarzyszenia Lex Super Omnia, która minionego roku wszczęła śledztwo w sprawie przeprowadzenia ostatnich wyborów prezydenckich.