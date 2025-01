Polska prezydencja w UE. "Kluczowe sześć miesięcy"

"Rotacyjna prezydencja daje Donaldowi Tuskowi jedynie półroczny mandat, ale będzie to kluczowy czas, kiedy zdecyduje się los rosyjskiej ofensywy przeciwko Ukrainie oraz stosunek Ameryki do NATO i Rosji" – skomentowała madrycka gazeta.

Dziennik "ABC" zauważa, że prezydencja Polski to także okazja do potwierdzenia liberalnego charakteru Unii Europejskiej, w opozycji do wizji premiera Węgier Viktora Orbana oraz jego rosyjskich i amerykańskich partnerów. "To wielka szansa, że od początku tego roku na czele Unii Europejskiej stoi Polska" – oceniła gazeta.