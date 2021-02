Polska nie wyda Holendrom 8-letniego Martina z autyzmem

Sprawa rodziny den Hertog swój początek ma w 2018 r. Sąd zdecydował o odebraniu Conradowi i Katyi ich dziecka. Powodem miały być rzekome zaniedbania. Martin trafił do ośrodka opieki, a holenderscy rodzice nie mogli przez ponad rok widzieć się ze swoim dzieckiem. Gdy doszło do spotkania, Holendrzy zauważyli, że ich autystyczne dziecko cofnęło się w rozwoju. Wówczas zabrali syna i uciekli do Polski.