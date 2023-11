Polska jak Real Madryt? 33 lata, by dogonić Zachód

- My należymy do tych gospodarek w Unii Europejskiej, które mają jeden z najniższych długów publicznych w stosunku do naszego PKB. I proszę pamiętać, jesteśmy cały czas jednym z najszczuplejszych zawodników w UE i to w naszym interesie jest, żeby zarówno zwiększać dochody państwa, jak i wykorzystywać dług po to, żeby inwestować - wyjaśnia gość WP.