Polska-Izrael. Kolejny spór o mienie po ofiarach Holokaustu

Amerykanie apelują do prezydenta

Nie tylko Izrael krytykuje przyjęte przez Sejm rozwiązania prawne. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że polski parlament przyjął dziś ustawę drastycznie ograniczającą proces ubiegania się o restytucję mienia niesprawiedliwie skonfiskowanego podczas okresu komunistycznego w Polsce" - napisał w oświadczeniu szef dyplomacji USA Antony Blinken, wzywając prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania prawa lub odesłania go do Trybunału Konstytucyjnego.