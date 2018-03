Polska delegacja poleciała naprawiać relacje z Izraelem. W długi weekend wiele nie załatwi

Polska delegacja rządowa chce załagodzić kryzys z Izraelem. Poleciała do Jerozolimy w długi weekend. Inicjatywa odbierana jest pozytywnie, choć wśród Izraelczyków dominują bardzo niekorzystne emocje. Z kolei Kneset oczekuje uchylenia ustawy o IPN.

Zadziwiający jest termin przyjazdu polskiej delegacji, która wybrała się do Izraela w długi, świąteczny weekend. Od środy wieczorem do czwartku wieczorem Żydzi świętują Purim, jedno z najbardziej radosnych i suto zakrapianych świąt kalendarza judaistycznego. Z kolei w piątek wieczorem zaczyna się szabat co oznacza, że urzędy pracują tylko do połowy dnia. Spotkania oczywiście są możliwe, ale sam fakt konieczności rozmawiania o Zagładzie i kryzysie w stosunkach międzynarodowych w czasie długiego weekendu nie będzie dobrze nastrajał izraelskich rozmówców. Liczyć oczywiście należy na ich profesjonalizm.