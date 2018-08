Polonia w USA napisała list do Donalda Trumpa. Proszą o spotkanie

"Po pierwsze, chcielibyśmy zwrócić Pańską uwagę na deklarację o pomocy w śledztwie dotyczącym katastrofy pod Smoleńskiem" - piszą do prezydenta USA przedstawiciele klubów "Gazety Polskiej". Zaznaczają przy tym, że głosy wielu z nich przyczyniły się do zwycięstwa Trumpa w wyborach.

W liście zaadresowanym do Trumpa przypominają również o obietnicy zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce.

Zwracamy się do Pana w imieniu polsko-amerykańskiej społeczności, która w przeważającej większości głosowała na Pana w wyborach prezydenckich. Społeczność ta jest zjednoczona i reprezentowana przez Komitet, który działa na rzecz upamiętnienia zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Jesteśmy gotowi wspierać Pana w reelekcji i obecnie planujemy podobną przyszłą kampanię.

Zwracamy się do Pana w kilku sprawach. Po pierwsze, chcielibyśmy zwrócić Pańską uwagę na deklarację o pomocy w śledztwie w sprawie katastrofy lotniczej nad Smoleńskiem. Wiemy, że Pańska deklaracja złożona w Chicago we wrześniu 2016 r., na spotkaniu z Polonią, będąca ofertą pomocy w odzyskaniu wraku samolotu prezydenckiego z Rosji, jest trudna do zrealizowania.