Polonez zderzył się z audi. Jedna osoba nie żyje

Do wypadku w Łowiczu (woj. łódzkie) doszło we wtorek wieczorem, ok. godz. 21.30 na skrzyżowaniu ul. Strzelczewskiej z ul. Poznańską. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 53-letni kierowca poloneza podczas skrętu w ulicę Strzelczewską zderzył się z Audi A6, które jechało od strony ulicy Poznańskiej.