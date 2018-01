Polonez Filipa Chajzera sprzedany dla WOŚP za 67 tys. zł! Kupił go Sebastian Kulczyk

Filip Chajzer na swoim profilu facebookowym poinformował o przekazaniu kluczyków do poloneza wylicytowanego na aukcji WOŚP przez Sebastiana Kulczyka. Tak, tego Kulczyka.

Aukcja zakończyła się 16 stycznia 2018 r. O samochód walczyło 31 potencjalnych nabywców. Filip Chajzer relacjonował finał licytacji na swoim facebookowym profilu. Jak sam opowiadał, trudno było mu się z nim rozstać, bo wiąże z nim wiele przyjemnych chwil. Filip wydał około 20 tys. zł na doprowadzenie go do obecnego stanu więc liczył na kwotę 25 tys. zł. Auto pochodzi z 1997 r. i ma ok. 40 tys. km przebiegu.