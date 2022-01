Polka zamordowana w Szwecji. Dramatyczna prośba matki. "Pomóżcie"

Teraz rodzina stara się sprowadzić ciało kobiety do Polski, by tu została pochowana. - Moja kochana córeczka nie żyje, chcę jak najszybciej zabrać ją do Polski, do domu - mówiła w rozmowie z "Faktem" Grażyna Trawicka, matka poszukiwanej w Szwecji Polki.