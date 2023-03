Polka leżała dwa dni we wraku. Obok ciała przyjaciół

"Nie miała możliwości sięgnięcia po telefon"

Pracująca do tej pory w banku Sophie jest jedną z dwóch osób, które przeżyły horror. - Córka jest nie do poznania ze względu na obrażenia, których doznała - powiedziała w rozmowie z "The Sun" pani Anna, jej matka. Dodała, że stan 20-latki jest krytyczny.