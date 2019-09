"Polityka" Patryka Vegi nie spodobała się widzom? "Wynudziłem się" mówi jeden z widzów

"Polityka" Patryka Vegi weszła na ekrany kin w środę 4 września. " Władza boi się tego filmu" czytamy na profilu reżysera w mediach społecznościowych. Widzowie, którzy wybrali się na seans już w dniu premiery, mają podzielone zdania co do najnowszej produkcji Vegi. Co spodobało się odbiorcom, a co zawiodło?

W Prezesa w filmie "Polityka" wcielił się Andrzej Grabowski (Materiały prasowe)

"Polityka" bardzo się dłuży

O opinię na temat nowego filmu Patryka Vegi spytaliśmy Grzegorza, który już w środę rano zdecydował się na wyjście do kina. Pierwsze spostrzeżenie? – Przede wszystkim film bardzo się dłuży, większość zabawnych scen została zawarta już w zwiastunie – mówi Grzegorz w rozmowie z WP. Jego opinię podzielają również użytkownicy popularnego serwisu filmowego.

Nie bark tam jednak pozytywnych komentarzy dotyczących zmiany w filmie Vegi. Dotychczas reżyser nie stronił od wulgarnych, a czasami nawet prymitywnych scen. Tym razem język używany przez aktorów był na wyższym poziomie. Pozytywną zmianę zauważył również nasz rozmówca " jest mniej wulgaryzmów niż w jego poprzednich filmach".

Wielu widzów, którzy komentują film, zwraca uwagę na grę aktorską. Widzowie bardzo wysoko oceniają pracę aktorów, podkreślając, że jest ona najmocniejszym elementem filmu. Grzegorz miał na to nieco inne zdanie - Poprawna. Na podobnym poziomie jak w poprzednich filmach Vegi – mówił w rozmowie z WP.

Nasz rozmówca zwrócił również uwagę na konstrukcję filmu - 5 epizodów luźno powiązanych ze sobą w tym 4 o partii rządzącej, a 1 o opozycji. Nie spodobał mi się taki układ.

Nasz rozmówca zauważył również, że film opiera się na postaciach i wydarzeniach, które naprawdę miały miejsce, ale nie brak w nim też bohaterów i scen wykreowanych na potrzeby filmu.

- Szczerze mówiąc "Polityka" podobała mi się mniej niż "Botoks" i "Kobiety Mafii". Wynudziłem się. Domyślam się, że osoby, które nie interesują się polityką, mogą przyjąć ten film jeszcze gorzej niż ja – podsumował.