Polityk PiS o sprawie Mejzy: "Jest dosyć przerażająca"

Wiceminister edukacji i nauki podkreślił, ze "tę sprawę trzeba wyjaśnić". - Będą ustalenia, liczymy na wyjaśnienia z jego strony - dodał. Sprawę skomentował też wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. - Nie chciałbym wyrokować, ale wierzę w to, że jeśli te informacje się potwierdzą, to Mejza poda się do dymisji - powiedział członek Solidarnej Polski.