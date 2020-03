Polityk od Gowina mówi o możliwości przesunięcia wyborów za rok

Polityk jest przekonany, że w połowie kwietnia uda się opanować epidemię koronawirusa w Polsce. - Wybory nie są teraz najważniejsze. W połowie kwietnia Polska powinna wrócić do normalnego funkcjonowania. Dzieci powinny wrócić do szkół, studenci na uczelnie, znaczna część społeczeństwa do pracy. Ale nawet jeśli ten scenariusz zrealizujemy, to wciąż są grupy, które powinniśmy chronić w sposób szczególny, bo są narażone na powikłania koronawirusa. Te grupy to osoby objęte kwarantanną i osoby starsze. Stąd te zmiany - uważa Bortniczuk.