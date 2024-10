Polityczny koniec Palikota. Sąd wyrejestrował założoną przez niego partię

Historia Ruchu Palikota

W 2011 roku Janusz Palikot wszedł do Sejmu z własną formacją, co było zaskoczeniem na scenie politycznej, zdominowanej wówczas przez PO, PiS, PSL i SLD. Wprowadził do parlamentu 40 posłów, w tym Roberta Biedronia i Annę Grodzką. Partia, której początkowa nazwa brzmiała Ruch Poparcia, po przemianowaniu w 2011 roku na Ruch Palikota, zyskała wizerunek odważnego gracza politycznego, postulującego m.in. rozdział Kościoła od państwa i legalizację marihuany.