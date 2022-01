Politycy PO wygwizdani przed elektrownią w Jaworznie. "Robicie sobie PR"

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej zorganizował konferencję prasową przed nieczynnym blokiem elektrowni w Jaworznie. Doszło tam do spięcia ze związkowcami, którzy wysokimi cenami energii obarczali rząd PO i Unie Europejską. - Przecież to wy jeszcze przed chwilą blokowaliście jako Solidarność dostawy polskiego węgla do elektrowni, przecież to wy protestujecie przeciwko polityce energetycznej tego rządu. (...) Zachowujecie się jak te karpie przed wigilią, które się cieszą, że będzie wigilia - mówił Budka do związkowców.