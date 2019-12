Politycy PiS oburzeni wpisem Jacka Wilka. Zaatakował Lecha Kaczyńskiego

"Czym różni się taka polityczna kreatura od Palikota? Niczym, ten sam poziom nienawistnego agresywnego rynsztoka" - pisze na Twitterze europoseł PiS Joachim Brudziński. To reakcja na wpis polityka Konfederacji Jacka Wilka, który w ostry sposób skrytykował działalność Lecha Kaczyńskiego.

Na jego słowa szybko zareagował Krzysztof Sobolewski. "To, że jesteś człowieku prymitywem to wszyscy wiedzieli, ale musiałeś koniecznie to udowodnić!" - napisał. Potem wpis komentował Joachim Brudziński. "Czym różni się (moim zdaniem) taka polityczna kreatura od Palikota? Niczym, ten sam poziom nienawistnego agresywnego rynsztoka" - stwierdził.

Co na to Wilk? Nie odpuszcza. "Trzeba odważnie nazywać rzeczy po imieniu. Podpisanie traktatu lizbońskiego było aktem zdrady najważniejszego interesu narodowego - suwerenności państwa. Nie osądzamy człowieka (zrobi to Bóg), ale musimy oceniać czyny - by nie powtórzyć tak katastrofalnych błędów w przyszłości" - przekonuje w kolejnym wpisie.