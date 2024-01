Politolog: Europa powinna mieć własną bombę atomową

Jeżeli Amerykanie odwrócą się od Europy, to straci ona atomowy składnik systemu odstraszania. Na kontynencie pozostanie co prawda brytyjska i francuska broń atomowa, ale Polacy i Bałtowie z ich historycznymi doświadczeniami wątpią w to, że w przypadku nuklearnego szantażu ze strony Rosji będą mogli się oprzeć na brytyjskich czy francuskich gwarancjach. Dlatego wiele przemawia za tym, aby uczynić zdecydowany krok i zbudować europejski nuklearny potencjał odstraszania – powiedział Muenkler w wywiadzie dla niedzielnego wydania "Die Welt".